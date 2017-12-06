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"Пришельца" в скафандре заметили на востоке Москвы

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:42
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"Космический" незнакомец был замечен в столичном лесопарке "Кусково". Крайне необычный пешеход был облачён в эффектный серебряный скафандр, на котором красовались крупные ярко-оранжевые надписи: "Пришелец". Прогуливался по пешеходной дорожке медленными размеренными шагами. Был, кажется, абсолютно спокоен. И, как видно на записи, ни капли не обращал внимания на других прохожих, которые, конечно же, с интересом наблюдали за причудливым персонажем и снимали его на камеры своих мобильников. "Жара по-разному действует на людей: кто-то раздевается, а кто-то упаковывается, опасаясь загореть. Или он просто с другой планеты?" - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.



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