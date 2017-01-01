Тропический ливень привел к подтоплениям в столице

Автор: tim777 Дата публикации: 14:27

28

28 0

6 августа днём над столичным регионом прошел грозовой фронт, который принёс в город тропический ливень. Интенсивные осадки прошли в центре города, однако существенно на общем температурном фоне это не сказалось. Последствия самого ливня не заставили себя долго ждать. В некоторых районах города образовались локальные подтопления. Автомобилисты и пешеходы форсировали водные преграды в столичном районе Замоскворечье. Особенно много влаги скапливалось в низинах и в местах где отсутствуют либо плохо очищены ливневые стоки. Непогода в виде ливня продержалась в столице порядка получаса и позднее на улице вновь стало солнечно и ясно.