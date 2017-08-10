В Лондоне от жары лопаются оконные стёкла
- Автор:
- London
- Дата публикации:
- 21:55
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- 25
В Лондоне от жары лопаются оконные стёкла.
- 25
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03.08 15:39 | mreportertv
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10.08.2017 14:47 | mreportertv
В Лондоне от жары лопаются оконные стёкла.
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