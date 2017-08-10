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В Лондоне от жары лопаются оконные стёкла

Автор:
London
Дата публикации:
21:55
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В Лондоне от жары лопаются оконные стёкла.

  • 25
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