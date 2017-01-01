s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Под Москвой в деревне Апаринки произошел пожар

Под Москвой в деревне Апаринки произошел пожар

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:13
  • 28
  • 0

Вечером в понедельник под Москвой произошел пожар. В деревне Апаринки Ленинского района загорелся частный дом. Огонь стремительно перекинулся на стоящие рядом постройки и два грузовых фургона. Площадь пожара составила 100 кв. метров. В тушении задействованы пожарно-спасательные подразделения Москвы и Подмосковья численностью 7 единиц техники и более 40 человек личного состава.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

66 0
09:07 | inforu
Автомобиль сгорел на Рязанском проспекте в Москве
97 0
05.08 13:06 | Alexander Iovenko
Густой дым поднимается над пожаром в Котельника
147 0
05.08 12:34 | denis947
Площадь пожара в автотехцентре в Котельниках увеличилась до 700 кв. метров
66 0
04.08 15:15 | Gsmsib
Дачный дом загорелся в Новосибирске
2615 0
03.08 16:47 | denis947
Пять человек пострадали в ДТП на Симферопольском шоссе под Москвой