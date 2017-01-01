Под Москвой в деревне Апаринки произошел пожар

Автор: denis947 Дата публикации: 20:13

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Вечером в понедельник под Москвой произошел пожар. В деревне Апаринки Ленинского района загорелся частный дом. Огонь стремительно перекинулся на стоящие рядом постройки и два грузовых фургона. Площадь пожара составила 100 кв. метров. В тушении задействованы пожарно-спасательные подразделения Москвы и Подмосковья численностью 7 единиц техники и более 40 человек личного состава.