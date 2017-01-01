На платформах 26 станций Московского центрального кольца появилась ярко-желтая разметка

Автор: Uwis Дата публикации: 22:50

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211211

Для удобства пассажиров места остановки каждого вагона отметили на платформах 26 станций Московского центрального кольца. Ярко-желтая разметка также показывает, где открываются двери поезда, а специальные пиктограммы выделяют места остановки вагонов, в которых предусмотрены места для крепления инвалидных колясок и велосипедов. До конца августа разметка появится на платформах всех станций МЦК.Также на платформах идет обновление навигации. Бумажные указатели и карты с названиями станций заменяют на лайтбоксы. Полностью навигационные вывески на МЦК поменяют до конца лета. Все названия станций на лайтбоксах дублируются на английском языке.