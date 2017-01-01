Два человека пострадали в ДТП на улице Корнейчука в Москве
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 06.08 23:58
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Автомобиль "Лада" двигался со стороны Подушкинского путепровода и совершал левый поворот на улицу Корнейчука. Слева от него по улице Корнейчука в прямом направлении двигался автомобиль "Volkswagen". Последний бьёт автомобиль "Лада" в левую заднюю дверь, после чего а/м "Лада" разворачивает и он переворачивается на бок, а иномарка улетает на тротуар, сбив по пути бетонный блок. Лишь по счастливой случайности там не было пешеходов. В результате ДТП травмы получили два человека: оба водителя. Им потребовалась госпитализация. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.
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