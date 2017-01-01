s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новая разворотная площадка для автобусов появилась у станции метро «Владыкино»

Новая разворотная площадка для автобусов появилась у станции метро «Владыкино»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:36
  • 36
  • 1

Новая разворотная площадка для наземного транспорта появилась у южного вестибюля станции метро «Владыкино» на северо-востоке столицы. Место для кратковременной стоянки автобусов поможет корректировать график отправки транспорта, если на маршруте затруднено движение. Например, если два автобуса одновременно подъедут к конечной остановке, один из них сможет поехать в обратном направлении, а другой остановится на разворотной площадке и отправится в путь с нужным интервалом. Таким образом, на маршруте восстановится тактовое движение транспорта. Благодаря развороту улучшится движение автобусов в Северном и Северо-Восточном округах города. Автобусы станут следовать регулярнее на 20 процентов, что позволит им соблюдать тактовое расписание. Интервалы ожидания транспорта сократятся на 5-7 минут. В частности, изменения коснутся автобусных маршрутов М9 («Метро “Владыкино”» — «Метро “Китай-город”»), Т3 («Метро “Владыкино”» — «Метро “Маяковская”») и Т29 («Метро “Владыкино”» — «Метро “Динамо”»). Ежедневно ими пользуются в общей сложности 40 тысяч пассажиров.

  • 36
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

48 0
03:28 | Max_019
Алтуфьевское шоссе показали с высоты птичьего полёта
167 1
06.08 23:58 | Max_019
Два человека пострадали в ДТП на улице Корнейчука в Москве
922 2
03.08 16:00 | denis947
Самосвал протаранил рейсовый автобус на юго-западе Москвы: пострадал ребенок