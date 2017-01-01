Автомобилисты жалуются на огромные очереди на КПП "Верхний Ларс" между Грузией и Россией

Автор: Аноним Дата публикации: 11:34

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"Как попасть на родину?" - задается вопросом мобильный репортёр, который прислал эти кадры. В минувший вторник, 31 июля, автомобилисты встали в огромную пробку, которая образовалась на КПП "Верхний Ларс" между Грузией и Россией. По словам очевидцев, очередь растянулась более, чем на километр. Машины стояли в гигантском заторе более часа. Многие водители и пассажиры, судя по видео, были заметно изнурены долгими ожиданиями пересечения границы. По мнению автора ролика, причина затора - слабая пропускная способность КПП "Верхний Ларс".