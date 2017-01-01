s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобилисты жалуются на огромные очереди на КПП "Верхний Ларс" между Грузией и Россией

Автомобилисты жалуются на огромные очереди на КПП "Верхний Ларс" между Грузией и Россией

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:34
  • 35
  • 0

"Как попасть на родину?" - задается вопросом мобильный репортёр, который прислал эти кадры. В минувший вторник, 31 июля, автомобилисты встали в огромную пробку, которая образовалась на КПП "Верхний Ларс" между Грузией и Россией. По словам очевидцев, очередь растянулась более, чем на километр. Машины стояли в гигантском заторе более часа. Многие водители и пассажиры, судя по видео, были заметно изнурены долгими ожиданиями пересечения границы. По мнению автора ролика, причина затора - слабая пропускная способность КПП "Верхний Ларс".

  • 35
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
12:40 | Zvezdo4et
Песчаная буря поднялась в Оренбурге
54 0
18.07 09:48 | Automak
Серьёзный затор образовался ночью в центре Москвы
106 0
18.06 12:14 | achaburin
Жители Мытищ каждый день стоят в многокилометровой пробке
136 0
02.01 16:27 | Алексей Костюченко
Только вперёд!
39 0
01.08 19:35 | LaimeLaim
Большая очередь из туристов собразовалась в Кремль