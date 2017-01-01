Песчаная буря поднялась в Оренбурге

Автор: Zvezdo4et Дата публикации: 12:40

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Жители Оренбурга стали свидетелями необычного природного явления - песчаной бури. По словам горожан, в считанные минуты на улице поднялся сильный ветер, который принес с собой столбы пыли и песка. Они чарующими завитками красиво вздымались в небо, гонимые мощными порывами. Вскоре всё кругом заволокло пылевым облаком. А голубое небо, как видно на кадрах, приобрело желтоватый оттенок - от поднявшихся в воздух песчинок.