Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 7 августа 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:41
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- 59
В программу, показанную в эфире 7 августа, вошли кадры о том, как воздушный шар зацепился за деревья на Украине, кадры о том, как серьёзное ДТП произошло на трассе в Канаде, кадры о том, как пьяный мужчина забрался в вольер ко львам в Индии и кадры о том, как муравьи построили своеобразную верёвку, чтобы добраться до осиного гнезда в Бразилии.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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