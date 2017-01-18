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Пьяный индиец забрался в вольер ко львам

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:00
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В Индии пьяный мужчина забрался в вольеру ко львам. Что заставило его совершить столь странный и очень опасный поступок – остается только гадать. На глазах посетителей человек подошел к хищникам на расстояние прыжка. Все, кто это видел, подняли крик. Некоторые начали бросать камни, чтобы отпугнуть зверей. Удивительно, но львы не стали нападать на безумца, который грубо вторгся на их территорию. Через несколько минут мужчине протянули шест, чтобы он мог покинуть вольеру. Этим шансом он благополучно воспользовался.
Видео: Liveleak


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