Оперативные службы на месте возгорания кабельного коллектора в районе Дорогомилово

Автор: tim777 Дата публикации: 16:36

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7 августа на западе Москвы в столичном районе Дорогомилово произошло ЧП. Возле дома №16 по Большой Дорогомиловской улице произошло возгорание кабельного коллектора. В ходе возгорания кабельных сетей произошло задымление на площади в 250 метров. Как сообщают местные жители, в настоящий момент в доме отсуствует электричество и телефонная связь. На место ЧП прибыли оперативные службы города: пожарные расчёты, службы мосгаза и москоллектора, а также работники районных эксплуатирующих организаций. Место ЧП оцеплено сигнальными лентами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.