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Ход работ по созданию уличного входа станции метро "Третьяковская"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:24
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У станции метро "Третьяковская" смонтировали уличный новый вход с крышей, окончание работ запланировано на октябрь 2018 года.

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