Ход работ по созданию уличного входа станции метро "Третьяковская"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:24
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- 19
У станции метро "Третьяковская" смонтировали уличный новый вход с крышей, окончание работ запланировано на октябрь 2018 года.
- 19
У станции метро "Третьяковская" смонтировали уличный новый вход с крышей, окончание работ запланировано на октябрь 2018 года.
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