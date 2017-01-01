Ход работ по созданию уличного входа станции метро "Третьяковская"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:24

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У станции метро "Третьяковская" смонтировали уличный новый вход с крышей, окончание работ запланировано на октябрь 2018 года.