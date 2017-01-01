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Возле реки Горетовка в Подмосковье закатали тонны мусора

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
22:10
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В деревне Горетовка Солнечногорского района, не далеко от Зеленоград, а, возле СНТ "Общественник", на земельном участке с кадастровым 50:09:0070108:13 часть которого использовалась в качестве парковки в этом году на акции "Лес Победы" на землях сельхозназначения обнаружено захоронение отходов, судя по кадрам с квадрокоптера на данном земельном участке отходы закатаны грунтом на большой территории прилегающей к реке Горетовка. Таким образом произошла порча плодородного слоя и ущерб, причиненный экологии может составлять не один миллион рублей.Также на земельном участке ведётся обработка щебня и производство строительной смеси, что является нецелевым использованием сельскохозяйственных, по действующему законодательству неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение установленного срока влечет наложение административного штрафа, а согласно статье 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в случае нецелевого использования возможно принудительное изъятие земли у собственника данного участка через суд.

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