На ВДНХ восстановили уникальные северный и южный розарии

Автор: Uwis Дата публикации: 07.08 23:27

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Первый находится возле Большой прогулочной аллеи, а второй — рядом с Центральным павильоном. Северный розарий раскинулся от Центрального павильона до павильона № 71. Его композиция сформирована 21 квадратным цветником совокупной площадью более 200 квадратных метров. Тут высадили лесную мальву, лиловый шалфей, голубую молинию, оранжевую крокосмию, остроцветковый вейник и многое другое. Тут же можно увидеть коллекцию роз из семи стран — Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, России, США и Франции. Розарий оформлен 3,7 тысячи однолетних и многолетних растений, в нем также 8 деревьев. Южный розарий занимает территорию более полутора тысяч квадратных метров. Он восстановлен в исторической планировке. В розарии высадили около 12 тысяч растений — 500 тысяч роз, желтый лилейник, несколько видов шалфея, бонарскую вербену, котовник фассена и дерево кладрастис, а декоративные решетки обвиты виноградом. Для комфорта гостей в розарии поставили скамейки.