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Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в августе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:11
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Железнодорожники продолжают плановые работы по развитию путевой инфраструктуры на Белорусском направлении. В августе на станции «Кубинка-1» и «Рабочий посёлок» специалисты проведут серию работ по замене стрелочных переводов на первом и втором главных путях, направленных на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Во время работ движение поездов на перегоне Кубинка-1-Петелино и Москва-Белорусская-Одинцово будет осуществляться по укороченным маршрутам.

На остановочном пункте «Рабочий посёлок» также запланированы работы по строительству трёх новых платформ для организации ускоренного движения электричек в рамках МЦД на участке "Москва-Белорусская—Одинцово" и "Москва-Белорусская—Усово". Для работ назначены технологические окна с 23:00 до 05:30.

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время с 22:50 до 8:50, чтобы максимально возможно сохранить привычное для пассажиров расписание и объём движения в популярное для поездок время.

На период работ из расписания выведены несколько электричек на участках Голицыно-Можайск, Дорохово-Кубинка-1, Голицыно-Кубинка-1, Голицыно-Бородино, Кубинка-1-Бородино, Можайск-Кубинка-1, Москва Бутырская-Одинцово. Некоторые электрички станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, у незначительного числа электричек изменится количество остановок на маршруте.
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