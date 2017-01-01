Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в августе
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 10:11
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- 28
На остановочном пункте «Рабочий посёлок» также запланированы работы по строительству трёх новых платформ для организации ускоренного движения электричек в рамках МЦД на участке "Москва-Белорусская—Одинцово" и "Москва-Белорусская—Усово". Для работ назначены технологические окна с 23:00 до 05:30.
Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время с 22:50 до 8:50, чтобы максимально возможно сохранить привычное для пассажиров расписание и объём движения в популярное для поездок время.
На период работ из расписания выведены несколько электричек на участках Голицыно-Можайск, Дорохово-Кубинка-1, Голицыно-Кубинка-1, Голицыно-Бородино, Кубинка-1-Бородино, Можайск-Кубинка-1, Москва Бутырская-Одинцово. Некоторые электрички станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, у незначительного числа электричек изменится количество остановок на маршруте.
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26.07 15:02 | Perf.s
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11.07 11:53 | Max_019
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