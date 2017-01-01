Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в августе

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211241

Железнодорожники продолжают плановые работы по развитию путевой инфраструктуры на Белорусском направлении. В августе на станции «Кубинка-1» и «Рабочий посёлок» специалисты проведут серию работ по замене стрелочных переводов на первом и втором главных путях, направленных на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Во время работ движение поездов на перегоне Кубинка-1-Петелино и Москва-Белорусская-Одинцово будет осуществляться по укороченным маршрутам.На остановочном пункте «Рабочий посёлок» также запланированы работы по строительству трёх новых платформ для организации ускоренного движения электричек в рамках МЦД на участке "Москва-Белорусская—Одинцово" и "Москва-Белорусская—Усово". Для работ назначены технологические окна с 23:00 до 05:30.Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время с 22:50 до 8:50, чтобы максимально возможно сохранить привычное для пассажиров расписание и объём движения в популярное для поездок время.На период работ из расписания выведены несколько электричек на участках Голицыно-Можайск, Дорохово-Кубинка-1, Голицыно-Кубинка-1, Голицыно-Бородино, Кубинка-1-Бородино, Можайск-Кубинка-1, Москва Бутырская-Одинцово. Некоторые электрички станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, у незначительного числа электричек изменится количество остановок на маршруте.