Ручьи потекли по улицам Оренбурга после дождя
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:02
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Наконец-то! Так комментируют обрушившийся на город дождь жители Оренбурга. Несколько дней столбики термометра показывали здесь до +30 градусов. И вот теперь пришли долгожданные осадки. Которые не только принесли с собой свежесть и прохладу, но и, судя по кадрам местных мобильных репортёров, привели к локальным подтоплениям: по дорогам потекли ливневые ручьи.Видео: Instagram / galinadubovik1978
Видео: Instagram / dmitriy_gorshenin
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