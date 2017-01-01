Ручьи потекли по улицам Оренбурга после дождя

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:02

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Наконец-то! Так комментируют обрушившийся на город дождь жители Оренбурга. Несколько дней столбики термометра показывали здесь до +30 градусов. И вот теперь пришли долгожданные осадки. Которые не только принесли с собой свежесть и прохладу, но и, судя по кадрам местных мобильных репортёров, привели к локальным подтоплениям: по дорогам потекли ливневые ручьи.