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Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:16
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8 августа днём в столичном районе Замоскворечье произошло ДТП. На Космодамианской набережной столкнулись автомобили "Тойота" и "Смарт" из компании каршеринга. По предварительным данным, водитель "Тойоты" на высокой скорости двигался по Космодамианской набережной в направлении Большого Краснохолмского моста. В районе дома №28 он не справился с управлением, автомобиль занесло правее к обочине, где он врезался в "Смарт". Его, в свою очередь, отбросило на газон. "Тойота" перевернулась на левый бок, а затем на крышу. Автомобиль в таком положении протащило несколько десятков метров. В результате ДТП водитель "Тойоты" получил различные ушибы и переломы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и сотрудники "Дорожного патруля". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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