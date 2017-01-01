Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 14:16

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58 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211246

8 августа днём в столичном районе Замоскворечье произошло ДТП. На Космодамианской набережной столкнулись автомобили "Тойота" и "Смарт" из компании каршеринга. По предварительным данным, водитель "Тойоты" на высокой скорости двигался по Космодамианской набережной в направлении Большого Краснохолмского моста. В районе дома №28 он не справился с управлением, автомобиль занесло правее к обочине, где он врезался в "Смарт". Его, в свою очередь, отбросило на газон. "Тойота" перевернулась на левый бок, а затем на крышу. Автомобиль в таком положении протащило несколько десятков метров. В результате ДТП водитель "Тойоты" получил различные ушибы и переломы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и сотрудники "Дорожного патруля". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.