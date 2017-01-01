В самосвале на ходу загорелся мусор на Каширском шоссе в Москве

Автор: Andrey Koloskov Дата публикации: 14:42

42

42 0

Инцидент произошёл сегодня утром на Каширском шоссе в Москве и попал в объектив местного мобильного репортёра. Сначала над кузовом самосвала стали подниматься клубы дыма. Заметив неладное, водитель попытался избавиться от горящего груза - стал сваливать строительный мусор на строительную часть. В какой-то момент мужчине пришлось вручную подтолкнуть застрявшие обломки бетона. Можно сказать, что благодаря такому решению водитель самосвала смог избежать более серьезных последствий возгорания.