В самосвале на ходу загорелся мусор на Каширском шоссе в Москве
- Автор:
- Andrey Koloskov
- Дата публикации:
- 14:42
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Инцидент произошёл сегодня утром на Каширском шоссе в Москве и попал в объектив местного мобильного репортёра. Сначала над кузовом самосвала стали подниматься клубы дыма. Заметив неладное, водитель попытался избавиться от горящего груза - стал сваливать строительный мусор на строительную часть. В какой-то момент мужчине пришлось вручную подтолкнуть застрявшие обломки бетона. Можно сказать, что благодаря такому решению водитель самосвала смог избежать более серьезных последствий возгорания.
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