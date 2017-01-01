s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В самосвале на ходу загорелся мусор на Каширском шоссе в Москве

В самосвале на ходу загорелся мусор на Каширском шоссе в Москве

Автор:
Andrey Koloskov
Дата публикации:
14:42
  • 42
  • 0

Инцидент произошёл сегодня утром на Каширском шоссе в Москве и попал в объектив местного мобильного репортёра. Сначала над кузовом самосвала стали подниматься клубы дыма. Заметив неладное, водитель попытался избавиться от горящего груза - стал сваливать строительный мусор на строительную часть. В какой-то момент мужчине пришлось вручную подтолкнуть застрявшие обломки бетона. Можно сказать, что благодаря такому решению водитель самосвала смог избежать более серьезных последствий возгорания.

  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

58 0
14:16 | tim777
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в центре Москвы
271 1
07.08 16:36 | tim777
Оперативные службы работают на месте возгорания кабельного коллектора в Москве
66 0
07.08 16:00 | mreportertv
Пьяный индиец забрался в вольер ко львам
188 1
02.08 03:10 | denis947
Пассажирка автобуса пострадала в ДТП на Каширском шоссе в Москве
942 2
03.08 16:00 | denis947
Самосвал протаранил рейсовый автобус на юго-западе Москвы: пострадал ребенок