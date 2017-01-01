Дорогу ремонтируют под дождём в Челябинске

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Дорожные строители в Челябинске решили положить новый асфальт, несмотря на ливень. По словам очевидцев, ремонт не по погоде был запечатлён у дома № 122 на Комсомольском проспекте. Более того, материал, судя по этим кадрам, укладывали прямо в грязь - сразу за тяжёлой техникой видны лужи и месиво. Местные жители сомневаются, что покрытие созданное по такой технологии, будет долговечным.