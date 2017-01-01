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Четыре автомобиля столкнулись в двух ДТП на Мытной улице в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:48
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8 августа во второй половине дня в центре Москвы на расстоянии в несколько десятков метров друг от друга произошла два ДТП. В первом ДТП при повороте с Мытной улицы в проезд Апакова по касательной столкнулись автомобили "Ваз 2110" и "Мерседес GL". В результате автомобили перегородили оживленный Т-образный перекрёсток в связи с чем вызвали затруднения в движении транспорта. В нескольких метрах от первого ДТП произошло ещё одна мелкая авария. При движении в сторону Житной улицы по касательной столкнулись автомобиль "Ниссан Пасфайндер" и "Кадиллак". Во всех двух ДТП никто не пострадал, а автомобили не получили существенных повреждений. Тем не менее участники двух ДТП решили дождаться прибытия инспекторов ГИБДД для оформления происшествия.

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