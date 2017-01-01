Резкий порывистый ветер отмечается в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 19:06

22

22 0

В столичном регионе в эти дни установилась комфортная летняя погода. Дни продолжают радовать горожан солнцем и отсутствием жары и осадков. Температура воздуха в дневные часы составляет комфортные +21-22 градуса. При этом в некоторых районах города отмечаются резкие порывы ветра. По данным синоптиков уже к концу недели в столицу вернётся жаркая погода и столбики термометров вновь будут штурмовать 30-градусную отметку.