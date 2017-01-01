Три автомобиля столкнулись на Волжском бульваре в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:48

103

103 1

8 августа по адресу Волжский бульвар, квартал 114 А, корпус 6 произошло ДТП трёх автомобилей. Как рассказал один из очевидцев аварии, автомобиль "Опель" начал останавливаться перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, сзади в него врезается автомобиль такси "Шевроле", а в такси следом "Мерседес". У а/м "Опель" оказался пробит бензобак и на проезжую часть начало вытекать топливо. Для устранения розлива топлива, был вызван пожарный расчёт. Движение по Волжскому бульвару в сторону Волгоградского проспекта было временно перекрыто. В ДТП никто серьёзно не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения.