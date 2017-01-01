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Три автомобиля столкнулись на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:48
  • 103
  • 1

8 августа по адресу Волжский бульвар, квартал 114 А, корпус 6 произошло ДТП трёх автомобилей. Как рассказал один из очевидцев аварии, автомобиль "Опель" начал останавливаться перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, сзади в него врезается автомобиль такси "Шевроле", а в такси следом "Мерседес". У а/м "Опель" оказался пробит бензобак и на проезжую часть начало вытекать топливо. Для устранения розлива топлива, был вызван пожарный расчёт. Движение по Волжскому бульвару в сторону Волгоградского проспекта было временно перекрыто. В ДТП никто серьёзно не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения.

  • 103
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Комментарии (1)

  • tim777
    21:05
    АГН в 21:05: https://www.mskagency.ru/materials/2806854
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