Три автомобиля столкнулись на Волжском бульваре в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 19:48
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8 августа по адресу Волжский бульвар, квартал 114 А, корпус 6 произошло ДТП трёх автомобилей. Как рассказал один из очевидцев аварии, автомобиль "Опель" начал останавливаться перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, сзади в него врезается автомобиль такси "Шевроле", а в такси следом "Мерседес". У а/м "Опель" оказался пробит бензобак и на проезжую часть начало вытекать топливо. Для устранения розлива топлива, был вызван пожарный расчёт. Движение по Волжскому бульвару в сторону Волгоградского проспекта было временно перекрыто. В ДТП никто серьёзно не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения.
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