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Футболка Лионеля Месси появилась в парке "Кузьминки"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
20:24
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Новый арт-объект — огромный стилизованный футбольный мяч, между половинками которого расположена футболка Лионеля Месси, установлен в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Об этом рассказала менеджер культурно-массового отдела парка «Кузьминки» Евгения Ярочкина. — Футболка — это своеобразный подарок аргентинского футболиста столице в память о прошедшем чемпионате, — пояснила она.

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