Перевёрнутая радуга появилась в небе над Пятигорском
- Автор:
- AnnKor
- Дата публикации:
- 21:57
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- 24
Без дождя в небе Пятигорска над головой была удивительная, перевёрнутая радуга.
- 24
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06.07 10:41 | alex.snk24
Без дождя в небе Пятигорска над головой была удивительная, перевёрнутая радуга.
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