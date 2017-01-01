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Перевёрнутая радуга появилась в небе над Пятигорском

Автор:
AnnKor
Дата публикации:
21:57
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Без дождя в небе Пятигорска над головой была удивительная, перевёрнутая радуга.

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