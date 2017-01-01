Тестовая обкатка канатной дороги проходит на Воробьевых горах
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:11
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- 18
Канатную дорогу на Воробьевых горах продолжают тестировать. Открытые и закрытые кабинки проходят тестовые испытания.
- 18
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15
23:04 | Uwis
Канатную дорогу на Воробьевых горах продолжают тестировать. Открытые и закрытые кабинки проходят тестовые испытания.
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