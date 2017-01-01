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Тестовая обкатка канатной дороги проходит на Воробьевых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:11
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Канатную дорогу на Воробьевых горах продолжают тестировать. Открытые и закрытые кабинки проходят тестовые испытания.

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