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Москва-река обмелела в районе Воробьевского шоссе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:11
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В районе Воробьевского шоссе Москва-река значительно обмелела.

  • 23
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