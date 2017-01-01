Москва-река обмелела в районе Воробьевского шоссе
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:11
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- 23
В районе Воробьевского шоссе Москва-река значительно обмелела.
- 23
В районе Воробьевского шоссе Москва-река значительно обмелела.
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