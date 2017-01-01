Ветреная и прохладная погода 8 августа в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:11
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- 17
В столице целый день наблюдались сильные порывы ветра и августовский зной. Уже в ближайшие дни в столицу вернется жара.
- 17
В столице целый день наблюдались сильные порывы ветра и августовский зной. Уже в ближайшие дни в столицу вернется жара.
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