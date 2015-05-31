Автосервис сгорел на Перовской улице в Москве
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 21:34
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На востоке Москвы произошёл пожар. Возгорание возникло на территории гаражного кооператива в пристроенном автосервисе. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение по всей площади. В течение 15-20 минут пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. В автосервисе также находился автомобиль, который полностью сгорел. Пострадавших в результате пожара нет.
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