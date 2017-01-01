"Круговорот котов в природе" - к Международному дню кошек

Автор: Leobr Дата публикации: 22:01

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В дни работы Международного фестиваля "Славянский базар - 2018" по всему городу Витебск (Республика Беларусь) можно было видеть и купить много работ как профессиональных мастеров, так и самодеятельных художников - местных и с других стран. Но меня удивило и другое - в Витебской областной научно-технической библиотеке увидел персональную выставку витебского художника-декоратора Марины Шутко "Везёт же девочкам!". Значение названия пока не выяснил, но уже в те дни отметил, что значительная часть работ посвящена кошкам. А на некоторых еще размещены афоризмы и стихи, явно авторские. Вот один: "Вот что зовут у нас в народе: Круговорот котов в природе". Вспомнил про эту выставку не случайно - сегодня Международный день кошек. Представляю и другое - сколько туристов "общались" например с питерским котом Елисеем - есть такая скульптура на Малой https://www.mreporter.ru/reports/191936 Садовой (кот Елисей и кошка Василиса).