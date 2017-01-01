Подготовка площадок фестиваля "Времена и эпохи" в Камергерском переулке и в сквере у памятника Карлу Марксу
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:01
-
- 21
В Камергерском переулке можно будет познать тайны алхимии в Средневековом университете, а в сквере у памятника Карлу Марксу познакомят с повседневным бытом русских купцов и путешественников XV века, расскажут о тонкостях купеческой науки и особенностях строительства русских судов, научат ориентироваться по средневековым картам звездного неба.
- 21
Комментарии (0)