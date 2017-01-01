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Подготовка площадок фестиваля "Времена и эпохи" в Камергерском переулке и в сквере у памятника Карлу Марксу

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:01
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В Камергерском переулке можно будет познать тайны алхимии в Средневековом университете, а в сквере у памятника Карлу Марксу познакомят с повседневным бытом русских купцов и путешественников XV века, расскажут о тонкостях купеческой науки и особенностях строительства русских судов, научат ориентироваться по средневековым картам звездного неба.

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