Подготовка площадок фестиваля "Времена и эпохи" в Камергерском переулке и в сквере у памятника Карлу Марксу

Автор: Uwis Дата публикации: 22:01

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В Камергерском переулке можно будет познать тайны алхимии в Средневековом университете, а в сквере у памятника Карлу Марксу познакомят с повседневным бытом русских купцов и путешественников XV века, расскажут о тонкостях купеческой науки и особенностях строительства русских судов, научат ориентироваться по средневековым картам звездного неба.