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"Без окон, без дверей": дом жительницы Бурятии находится в аварийном состоянии

Автор:
89140572845
Дата публикации:
15:21
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Без окон, без дверей. В таком состоянии находится дом в Бурятии, в селе Сахули. Более того, крыши и пола здесь тоже нет. Остались, в прямом смысле, - одни стены. При этом в доме прописана женщина, бабушка мобильного репортёра, который прислал эти кадры. Однако новое жильё женщине, по словам автора ролика, не дают несколько лет. Родственники подавали заявление на замену аварийного дома. Но получил отказ. Как жить в таких условиях - люди не знают.

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