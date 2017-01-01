В Нижнем Новгороде на одном месте произошло сразу два ДТП

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 10:27

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51 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211280

Сразу две аварии произошли этим утром на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Сначала один автомобиль перелетел через бордюр и остановился на трамвайных путях, перекрыв движение четырём трамваям. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Чего, по словам очевидцев, не скажешь о второй аварии. Буквально следом почти на том же самом месте другой автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево. На месте уже была карета скорой помощи и сотрудники ДПС.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"С интервалом в 30 минут на одном и том же участке проспекта Ленина в Нижнем Новгороде случилось два ДТП. В первом случае в районе 8:30 автомобиль перелетел через бордюр и остановился на трамвайных путях, перекрыв движение четырём трамваям 417 маршрута, идущих в сторону метро Пролетарской. Но трамвайный затор оказался недолгим. Всего каких-то 15 минут - и движение стабилизировалось. Проезжавший мимо колёсный трактор и дорожные рабочие помогли вытащить автомобиль на дорогу.Судя по повреждениям авто и отсутствию автомобилей скорой помощи, пострадавших не было.Спустя 30 минут практически на этом же месте - в разницей в метров 200 - произошло второе ДТП. И, по всей видимости, без жертв не обошлось. Автомобиль "Нива" так же налетел на бордюр и врезался в дерево. Впереди него стоял автомобиль марки Газель с деформацией задней части. А впереди Газели ещё один! Целых три автомобиля приняли участие в ДТП! На месте уже была карета скорой помощи и ДПС. Какой-то несчастливый день для автомобилистов. Будьте аккуратны и внимательны. Всё это последствия Красной луны".