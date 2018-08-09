Нашествие браконьеров из Северной Кореи зафиксировали у берегов Приморского края

Автор: Аноним Дата публикации: 14:48

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211284

Более 100 рыболовных судов из Северной Кореи замечены у берегов Приморского края в территориальных водах РФ. Сейчас в данном районе идёт промысел кальмара. И браконьеры занимаются незаконным выловом моллюсков. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, только одно такое судно за сутки может вылавливать от полутора до двух с половиной тонн кальмара. Ущерб биоресурсов - колоссальный.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"Более 100 маломерных рыболовных судов Северной Кореи занимаются незаконным промыслом сетями в территориальных водах РФ и Исключительной Экономической Зоне РФ на удалении 6 до 18 морских миль от берега Приморского края. Центр района незаконного промысла - 43 градуса северной широты и 135 градусов восточной долготы. И от этой точки вдоль Приморского края до залива Находки. Пограничные власти этой информацией владеют, но не реагируют. Сейчас в данном районе идет промысел кальмара, и одно такое судно за сутки может вылавливать от 1.5 тонн до 2.5 тонн кальмара. Можно посчитать ущерб биоресурсов.В то же время российских рыбаков притесняют. Наказывают административными штрафами за малейшую ошибку в ведении промысловых документов, не записанную в журнал продукцию прилова 1-5 кг , вовремя не отправленную телеграмму и так далее. Одним словом - если платежеспособен, то держи штраф. Получается, что законы пишут для одних, а наказывают других.25 лет назад за такое безобразие летели погоны и увольняли с позором из Пограничных войск. Больно смотреть, как у нас воруют чужие. С уважением, капитан Водоплавающий. Информация за 09.08.18 03.00 по московскому времени".