Арт-объекты на фестивальных площадках "Времена и Эпохи" в Москве
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:00
-
- 25
На площади Революции и в Новопушкинском сквере идут последние приготовления к фестивалю "Времена и Эпохи".
- 25
На площади Революции и в Новопушкинском сквере идут последние приготовления к фестивалю "Времена и Эпохи".
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)