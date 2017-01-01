Арт-объекты на фестивальных площадках "Времена и Эпохи" в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:00

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На площади Революции и в Новопушкинском сквере идут последние приготовления к фестивалю "Времена и Эпохи".