Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса на юге Москвы

60

60 1

Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы. На пересечении улицы Кировоградской и Сумского проезда столкнулись «Киа Рио» и коммерческий автобус «Хайгер». Водитель автобуса совершил столкновение со впереди едущим автомобилем «Киа». В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа» получил травмы и после осмотра бригадой врачей был госпитализирован в больницу города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Причины ДТП установит группа разбора.