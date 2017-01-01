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Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
17:58
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Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы. На пересечении улицы Кировоградской и Сумского проезда столкнулись «Киа Рио» и коммерческий автобус «Хайгер». Водитель автобуса совершил столкновение со впереди едущим автомобилем «Киа». В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа» получил травмы и после осмотра бригадой врачей был госпитализирован в больницу города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Причины ДТП установит группа разбора.

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Комментарии (1)

  • tim777
    19:07
    АГН в 18:58: https://www.mskagency.ru/materials/2807182
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