"Фольксваген" и "БМВ" столкнулись на Большой Ордынке в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:45
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9 августа вечером в центре Москвы произошло ДТП. На улице Большая Ордынка столкнулись автомобили "Фольксваген Поло" и "БМВ 530". Оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону Серпуховской площади. В районе дома №17 дорога делает сужение. Двигавшийся водитель автомобиля "Фольксваген" тем не менее решил продолжить движение чтобы в последствии вклиниться в свой ряд, однако не рассчитав маневр выехал на велодорожку встречного направления и врезался в бордюр. После столкновения машину повело правее и она столкнулась по касательной с двигавшимся в своём ряду автомобилем "БМВ". В результате ДТП автомобиль "Фольксваген" получил повреждения переднего левого колеса, а также несколько царапин от столкновения с "БМВ". Никто из участников ДТП не пострадал. Движение по Большой Ордынке из-за ДТП частично затруднено.
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