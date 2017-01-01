"Фольксваген" и "БМВ" столкнулись на Большой Ордынке в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:45

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9 августа вечером в центре Москвы произошло ДТП. На улице Большая Ордынка столкнулись автомобили "Фольксваген Поло" и "БМВ 530". Оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону Серпуховской площади. В районе дома №17 дорога делает сужение. Двигавшийся водитель автомобиля "Фольксваген" тем не менее решил продолжить движение чтобы в последствии вклиниться в свой ряд, однако не рассчитав маневр выехал на велодорожку встречного направления и врезался в бордюр. После столкновения машину повело правее и она столкнулась по касательной с двигавшимся в своём ряду автомобилем "БМВ". В результате ДТП автомобиль "Фольксваген" получил повреждения переднего левого колеса, а также несколько царапин от столкновения с "БМВ". Никто из участников ДТП не пострадал. Движение по Большой Ордынке из-за ДТП частично затруднено.