Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 9 августа 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:37
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В программу, показанную в эфире 9 августа, вошли кадры о том, как огненный шторм образовался на месте пожара в Великобритании, кадры о том, как серьёзное ДТП произошло на трассе под Краснодаром, кадры о том, как огромный рекламный щит обрушился на прохожих в Индии и кадры о том, как верблюд застрял в автомобиле в результате ДТП в Индии.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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