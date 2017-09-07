Оригинальное вертикальное озеленение провели в рамках благоустройства на одном из домов в районе Замоскворечье

Автор: tim777 Дата публикации: 21:32

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211300

В центре Москвы в районе Замоскворечье завершились работы по благоустройству домов и дворовых территорий. Уже сегодня для местных жителей открылось новое городское пространство, которое подверглось плановым работам по благоустройству. Одним из наиболее удачных дизайнерских решений можно отметить дом по Стремянному переулку. Здесь помимо благоустроенной дворовой территории с высаженными цветами и деревьями, не осталась в стороне и стена здания, которая привлекает внимание горожан своим необычным видом. Стену здания украшает уникальное кашпо из различных цветов, которые фактически скрыли под собой безликий вид дома. Теперь прохожие, которые идут в сторону Дубининской улицы нередко останавливаются напротив необычной цветовой композиции и снимают её на камеры мобильных устройств.