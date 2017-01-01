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Горожане отдыхают на Калитниковском пруду

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:35
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9 августа в столичный регион возвращается жаркая погода. В дневные часы столбики термометров достигли отметки в 25°С. По данным синоптиков, к выходным температура поднимется до 30°С. В такое время горожане стремятся проводить своё свободное время у столичных фонтанов и водоёмов. Так, в центре Москвы в Таганском районе любители тишины и спокойствия собираются возле Калитниковского пруда. Некоторые отдыхают принимая солнечные ванны, а другие гуляют по благоустроенным территориям возле пруда.

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