Рейсовый автобус сбил пешехода на улице Бестужевых в Москве

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Вечером 9 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Бестужевых, у дома 14А, рейсовый автобус совершил наезд на пешехода. Автобус двигался по маршруту С6 по улице Бестужевых в сторону Северного бульвара. У дома 14 пешеход в неположенном месте стал переходить дорогу. Водитель автобуса поздно заметил пешехода и предпринял экстренное торможение. Однако, удара избежать не удалось. Пешеход головой ударился о лобовое стекло автобуса и отлетел на несколько метров вперёд. Прибывшая на место ДТП бригада Скорой помощи в тяжёлом состоянии госпитализировали пешехода. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.