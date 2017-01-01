В сауне на юге Москвы произошел пожар

Автор: denis947 Дата публикации: 02:05

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Пожар вспыхнул в помещении сауны на юге Москвы. Сигнал о возгорании поступил в полночь по адресу: Каширское шоссе, д. 16. К прибытию на место возгорания первых пожарно-спасательных подразделений из здания шел густой черный дым, а помещения были окутаны плотным дымом. В ходе проведения разведки было установлено, что происходит возгорание в сауне отделки стен на площади 20 кв. метров. Все люди из здания эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание в помещении парилки. В районе пожара образовалось сильное задымление.