s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль полиции попал в ДТП в Москве

Автомобиль полиции попал в ДТП в Москве

Автор:
galantik
Дата публикации:
12:29
  • 160
  • 0

Автомобиль полиции попал в ДТП в Москве. Сотрудники патрульно-постовой службы двигались на автомобиле "ГАЗель" на большой скорости и врезался в легковой автомобиль и мотоцикл, остановившиеся у пешеходного перехода для пропуска пешехода. Легковой автомобиль разбит без возможности восстановления, у водителя ушибы. Мотоциклист доставлен в больницу с переломом ноги. Девушка пешеход получила травму головы.

  • 160
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
14:23 | Uwis
Фестиваль индийской культуры "День Индии-2018" стартовал в парке "Сокольники"
66 0
09.08 21:25 | Max_019
Из-за ДТП на северо-востоке столицы на улице Бестужевых встали автобусы
35 0
00:23 | Uwis
Работы по монтажу сооружения "Демонстрационный павильон МЦД" на площади Киевского вокзала
264 1
06.08 23:58 | Max_019
Два человека пострадали в ДТП на улице Корнейчука в Москве
318 3
06.08 13:42 | tim777
Полицейский автомобиль столкнулся с фургоном в центре Москвы