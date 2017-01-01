Автомобиль полиции попал в ДТП в Москве

Автор: galantik Дата публикации: 12:29

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Автомобиль полиции попал в ДТП в Москве. Сотрудники патрульно-постовой службы двигались на автомобиле "ГАЗель" на большой скорости и врезался в легковой автомобиль и мотоцикл, остановившиеся у пешеходного перехода для пропуска пешехода. Легковой автомобиль разбит без возможности восстановления, у водителя ушибы. Мотоциклист доставлен в больницу с переломом ноги. Девушка пешеход получила травму головы.