Автомобиль полиции попал в ДТП в Москве
- Автор:
- galantik
- Дата публикации:
- 12:29
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Автомобиль полиции попал в ДТП в Москве. Сотрудники патрульно-постовой службы двигались на автомобиле "ГАЗель" на большой скорости и врезался в легковой автомобиль и мотоцикл, остановившиеся у пешеходного перехода для пропуска пешехода. Легковой автомобиль разбит без возможности восстановления, у водителя ушибы. Мотоциклист доставлен в больницу с переломом ноги. Девушка пешеход получила травму головы.
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