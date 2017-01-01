Фестиваль прикладного искусства для инвалидов "Я такой же, как ты!" открылся в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 14:22

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Фестиваль прикладного искусства для инвалидов "Я такой же, как ты!" открылся в Москве.