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Фестиваль прикладного искусства для инвалидов "Я такой же, как ты!" открылся в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:22
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Фестиваль прикладного искусства для инвалидов "Я такой же, как ты!" открылся в Москве.

  • 12
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