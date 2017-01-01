s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фестиваль "Времена и эпохи" открылся в Москве

Фестиваль "Времена и эпохи" открылся в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:20
  • 21
  • 0

Работа площадки фестиваля "Времена и эпохи" в сквере у памятника Карлу Марксу.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
16:25 | denis947
Новый парк "Тюфелева роща" на юге Москвы с высоты птичьего полета
217 0
12:29 | galantik
Автомобиль полиции попал в ДТП в Москве
22 0
14:23 | Uwis
Фестиваль индийской культуры "День Индии-2018" стартовал в парке "Сокольники"