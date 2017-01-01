Новая дорога и путепровод над Московским центральным кольцом открылись для автомобилистов в Москве
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 15:18
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Новый проспект является центральной магистралью территории бывшей промзоны ЗИЛ. Его длина составляет 3 км - от набережной Марка Шагала до станции метро «Технопарк». Отмечается, что в настоящее время на территории ЗИЛа уже построено 4,7 км дорог. Ведется строительство городских и местных улиц квартала массовой жилой застройки. Также планируется строительство и реконструкция набережных с мостом через затон Новинки.
Вместе с тем создаются общественные пространства. Новый парк «Тюфелева роща» представляет собой современную зону отдыха с арт-объектом в виде перголы протяженностью 1,3 км, которая носит функцию крытой прогулочной зоны и смотровой площадки. Всего в парке установлено 525 архитектурных формы, размещено 12 павильонов торговли и услуг, оборудована детская площадка площадью 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, в парке обустроен пруд с эффектом «голубой лагуны» - с прозрачной водой. Безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения из 208 камер.
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