Новая дорога и путепровод над Московским центральным кольцом открылись для автомобилистов в Москве

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49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211326

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории бывшего завода ЗИЛ. Новая дорога названная Лихачёвским проспектом протянулась от улицы Тюфелева роща до проспекта Андропова. Магистраль имеет по 2 полосы движение в каждую сторону, в районе парка Тюфелева роща расширяется до трёх полос.Новый проспект является центральной магистралью территории бывшей промзоны ЗИЛ. Его длина составляет 3 км - от набережной Марка Шагала до станции метро «Технопарк». Отмечается, что в настоящее время на территории ЗИЛа уже построено 4,7 км дорог. Ведется строительство городских и местных улиц квартала массовой жилой застройки. Также планируется строительство и реконструкция набережных с мостом через затон Новинки.Вместе с тем создаются общественные пространства. Новый парк «Тюфелева роща» представляет собой современную зону отдыха с арт-объектом в виде перголы протяженностью 1,3 км, которая носит функцию крытой прогулочной зоны и смотровой площадки. Всего в парке установлено 525 архитектурных формы, размещено 12 павильонов торговли и услуг, оборудована детская площадка площадью 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, в парке обустроен пруд с эффектом «голубой лагуны» - с прозрачной водой. Безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения из 208 камер.