Новый путепровод и дорогу открыли на территории бывшего завода "ЗиЛ" на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 15:53

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо (МЦК) на территории бывшего завода ЗИЛ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». «В Москве на месте старой промзоны ЗИЛ формируется новое ядро развития: рядом огромный спортивный кластер, технопарк, комплексная жилая застройка, крытый парк «Остров мечты» - крупнейший детский тематический парк. Территория превращается в одну из самых развитых территорий комплексной застройки Москвы. Сегодня построена первая магистраль этой новой комплексной территории. Магистраль, которой присвоено имя Лихачева (директор ЗИЛа Иван Лихачев - прим. Агентства «Москва») - руководителя и основателя завода ЗИЛ, чтобы о нем память осталась и при реновации этой огромной территории», - сказал С.Собянин.