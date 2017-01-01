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Новый парк "Тюфелева роща" на юге Москвы с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:25
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Новый парк «Тюфелева роща», расположенный на бывшей территории завода "ЗиЛ" рядом с платформой МЦК "ЗиЛ", представляет собой современную зону отдыха с арт-объектом в виде перголы протяженностью 1,3 км, которая носит функцию крытой прогулочной зоны и смотровой площадки. Всего в парке установлено 525 архитектурных формы, размещено 12 павильонов торговли и услуг, оборудованы детские и спортивные площадки площадью более 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, в парке обустроен пруд с эффектом «голубой лагуны» - с прозрачной водой, который пользуется большой популярностью у москвичей. Безопасность на территории парка обеспечивается системой видеонаблюдения из 208 камер.

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