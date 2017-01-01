Фестивальная площадка "Времена и Эпохи" -Античность

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:14

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От Восточной Европы до Алтайских гор посетители фестиваля "Времена и Эпохи" познакомятся на Покровском бульваре. Традиции, культура и быт все это можно посмотреть, а также и поучаствовать. Новые навыки могут получить как дети, так и взрослые окунувшись в мир античности. Ежедневно с 11:00 и до 21:00 можно прийти и посмотреть на старинные танцы, научиться писать пером и узнать что-то интересное.