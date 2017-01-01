На Рублёвском шоссе в Москве идёт ремонт дорожного полотна

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На западе столицы, на Рублёвском шоссе, идёт ремонт дорожного полотна. Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» делают установку бордюрного камня, общая протяжённость которого составит порядка 50 км. После обновления бордюра на участке Рублёвского шоссе и его дублерах от Можайского шоссе до пересечения со МКАД планируется замена существующего слоя асфальтобетонного покрытия. Также новый асфальт появится и на площади 22 тыс. кв. м на тротуарах вдоль магистрали. Работы проведут в рамках программы по текущему ремонту.